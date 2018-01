Tarifas: BC pode multar bancos O Banco Central (BC) promete fechar o cerco e aplicar multas altas nas instituições financeiras que cobrarem uma tarifa diferente daquela informada ao BC e disponibilizada na Internet. Estas multas podem variar de R$ 150,00, por dia, até totalizar o limite de R$ 300 mil ou 6% do patrimônio líquido da instituição. Ontem o BC divulgou um comunicado advertindo que, além de multas, a reincidência da falha será considerada falta grave. Desde o final do ano passado, os bancos são obrigados a informar ao BC as tarifas cobradas e, caso tenham alguma alteração a fazer, ela deve ser comunicada com 20 dias de antecedência. Até agora, 135 instituições já foram multadas. Na maior parte delas, segundo a assessoria de imprensa, foi constatado que o banco informou ao BC uma tarifa menor do aquela que praticava. Chamou a atenção dos técnicos o fato da tarifa cobrada pela instituição estar sempre muito abaixo da média praticada pela maioria dos bancos. Em todos os casos, o BC considerou que houve má fé por parte da instituição. Por isso, a fiscalização sempre foi acionada. Na hipótese da própria instituição constatar um erro e informar ao Banco Central, a multa será a menor. Quando a diferença for encontrada pelo BC, no entanto, a multa mínima diária será acrescida em 20% passando para R$ 180,00. O limite, entretanto, será sempre 6% do patrimônio líquido. O site do Banco Central traz a listagem de todas as tarifas cobradas pelas instituições financeiras. Veja link abaixo.