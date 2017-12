Tarifas começam a pressionar inflação O aumento das tarifas públicas e dos preços controlados pelo governo irão causar um impacto de 1,23 ponto porcentual no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), no terceiro trimestre deste ano em São Paulo. O cálculo feito pela Fipe considera os aumentos 13,83% da energia elétrica, de 11,9% do telefone, do 10,9% do gás (botijão), de 13,83% do pedágio e de aproximadamente 15% dos combustíveis, embora o porcentual ainda não tenha sido divulgado. E não leva em conta o aumento da água e esgoto que deve ser divulgado em breve e dos transportes públicos. Os dados da Fundação mostram que a inflação será bem maior no segundo semestre. Isso porque a previsão da Fipe de inflação para esse ano é de 4,5% e o acumulado até junho é de apenas 0,87%. Além do aumento de tarifas, também o reajuste dos planos de saúde contribuirão para esse cenário de aumento de preços (veja mais informações no link abaixo). Expectativa para julho Para esse mês, a Fipe projeta uma inflação de 0,60%. Metade deste porcentual será preenchido pelo início da cobrança dos aumentos da luz, do telefone e de aproximadamente 5% da gasolina, em função da mudança na tributação do PIS e do Cofins, sendo que a maior parte deverá incidir no final do mês.