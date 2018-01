Tarifas da Luz e Força Santa Maria sobem 15,23% O preço da energia dos clientes da Empresa Luz e Força Santa Maria, do Espírito Santo, subiu em média 15,23% a partir de hoje, segundo informou hoje a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que autorizou o reajuste. Esse porcentual não inclui o PIS/ Cofins, que será incluído na conta pela distribuidora. A Aneel estima que, em média, a inclusão do tributo eleva o reajuste em aproximadamente cinco pontos porcentuais, com variações de uma empresa para outra. Procurada, a Santa Maria não pôde informar hoje qual será o impacto do PIS/Cofins em suas tarifas. A distribuidora fornece energia para 69.223 unidades de consumo em Colatina e em outros dez municípios do interior do Espírito Santo. Conforme determina a legislação, o reajuste autorizado pela Aneel varia de acordo com o tipo de consumidor. Para os clientes residenciais, o aumento médio (sem PIS/Cofins) ficou em 10,55%. Já no caso das indústrias a tarifa subirá 32,14%, sem considerar o PIS/Cofins.