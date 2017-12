Tarifas de aço dos EUA já perdiam influência, diz Gerdau O presidente do grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johannpeter, disse que a revogação das quotas e tarifas de importação de aço pelos Estados Unidos veio em um momento em que as medidas protecionistas começavam a perder influência. Johannpeter observou que a demanda mundial por produtos siderúrgicos é de tal ordem que os preços nos Estados Unidos são mais baixos que na Ásia e Europa. A venda do Brasil para os Estados Unidos é pequena e pode crescer, estimou Johannpeter, mas no curto prazo não haverá maiores efeitos da medida, pois o Brasil deve continuar exportando sua produção para a Ásia. Ele avaliou ainda que a reforma tributária está "abaixo da expectativa". O projeto, que deveria melhorar o aspecto competitivo da economia, passou a ser um debate entre governos pelo crescimento de suas fatias no bolo tributário, analisou Johannpeter. Ele também criticou a mudança do PIS e da Cofins. "Este debate não está terminado", disse, confiante em uma alteração da futura alíquota da Cofins. Segundo ele, há espaço para um porcentual mais baixo que o proposto. Johannpeter concedeu entrevista após o lançamento do 9º Prêmio Qualidade RS, que será realizado em julho de 2004.