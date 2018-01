Tarifas de bancos sobem até 100% As tarifas bancárias tiveram aumentos de até 100% este ano, segundo o balanço anual divulgado hoje pela Fundação Procon. O campeão de reajustes foi o banco Santander, cuja tarifa para saque no banco 24 horas aumentou 100% entre setembro de 2001 e setembro de 2002, passando de R$ 1,25 para R$ 2,50. O Bradesco também está entre os bancos que promoveram os maiores reajustes: o extrato via fax teve reajuste de 85,71%, passando a custar R$ 1,30. E o BBV aumentou a tarifa para saque no terminal em 77,78%. "Se levarmos em conta a inflação medida pelo IPCA (acumulada no ano em 9,5%), os reajustes nas tarifas bancárias são totalmente desproporcionais", diz Cristina Rafael, técnica de estudos e pesquisas do Procon. "Mas como as tarifas estão liberadas, não podemos dizer que os aumentos são abusivos." Segundo Cristina, todos os reajustes aprovados pelo Banco Central devem ser afixados nas agências, em lugar visível, 30 dias antes da vigência do aumento. O item que apresenta a maior discrepância de preços é a renovação do cadastro da conta especial. A diferença entre a menor tarifa cobrada (R$ 9, no Banco do Brasil) e a maior (R$ 54 40, no Banco Real), é de 504%. Neste ano, o banco que reajustou o maior número de produtos foi o Unibanco, remarcando 25 tarifas. O número de itens reajustados em todas as instituições pesquisadas aumentou entre março e setembro. Enquanto em março foram registrados 61 aumentos; em setembro, houve 73 remarcações. A Fundação alerta que os valores das tarifas cobradas para a contratação e renovação do cheque especial estão muito elevados. Em média, os bancos cobram R$ 15,10 trimestralmente, tarifa que projetada para um ano seria de R$ 60,40. Além dessas tarifas, o consumidor que utiliza o limite do cheque especial está pagando, em média, juros de 8,86% ao mês, segundo dados de novembro. Os correntistas que costumam passar cheques baixos estão saindo no prejuízo. Em 1998, apenas um banco cobrava uma tarifa especial para cheques de valor baixo (normalmente abaixo de R$ 10 ou R$ 20). O balanço deste ano mostra que 11 das 13 instituições estão cobrando a mais. Cristina diz que poucas pessoas reclamam dos reajustes nas tarifas. "Por incrível que pareça, a maior parte das reclamações se refere a problemas nos contratos de cheque especial", diz. "Mas isso acontece porque poucas pessoas acompanham, nos extratos, o reajuste das tarifas." O balanço comparou pesquisas realizadas em março e setembro, e envolveu 13 instituições financeiras - HSBC, Banespa Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BBV Banco, Itaú, Santander, Nossa Caixa, Banco Real, Unibanco, BCN e Mercantil de São Paulo.