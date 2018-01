Tarifas de cartório começam a ter impacto no IPC O coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, chamou atenção para os reajustes de tarifas promovidos pelos cartórios no Estado de São Paulo. "Os cartórios nunca tiveram peso no IPC, mas os aumentos foram tão expressivos que provocarão um impacto de 0,04 ponto porcentual no índice mensal", afirmou. Heron manteve a estimativa de inflação na cidade de São Paulo, de 1,5% em janeiro e de 7% este ano. O coordenador ressalvou, no entanto, que para atingir o índice de 1,5% será necessário que o grupo Alimentação tenha redução de preços significativa ao longo do mês. Na primeira quadrissemana de janeiro (de 8 de dezembro de 2002 a 7 de janeiro de 2003), o grupo Alimentação registrou alta de 2,92%, enquanto que o IPC ficou em 1,74%. "O grupo Alimentação ficou acima do que esperávamos e prejudicou esse primeiro levanta mento do índice", afirmou. "Nossa projeção era de que ficasse em alta de 0,70% e se não recuar até esse patamar no fim do mês, com certeza a projeção de um IPC de 1,50% em janeiro não vai se confirmar". Segundo ele, caso a alta de alimentos se sustente, a manutenção do IPC em 1,74% "estará de bom tamanho", com a inflação se aproximando do 1,83% registrado em dezembro de 2002. Além do alívio em alimentação, o coordenador da Fipe também espera compensações nos grupos Despesas Pessoais, que ficou em 3,44% na primeira quadrissemana, e Saúde, que teve alta de 2,19%. "As maiores pressões virão de Transportes, com os reajustes da gasolina e da passagem de ônibus, e da Educação, com o aumento da mensalidade escolar. O peso de inflação provocado por esses grupos é de 1,23%", disse.