Tarifas de celular cairão As operadoras de telefonia celular não escondem que as tarifas do serviço de voz vão continuar caindo, assim como os preços dos aparelhos. A expectativa dessas empresas no Brasil e no exterior é a de compensar a redução das margens de lucros com uma nova fonte de receita: a Internet móvel. Mas o Forrester Research, um dos principais institutos de pesquisa de telecomunicações do mundo, alerta que a aposta no comércio eletrônico móvel, chamado de m-commerce, é um erro. Os lucros virão com serviços móveis de melhor qualidade adotados por um número cada vez maior de consumidores, não do m-commerce, com base em entrevistas às 12 maiores empresas de telefonia celular dos Estados Unidos. As operadoras que sonham com as riquezas do m-commerce estão perdendo tempo e dinheiro e se desviando das verdadeiras oportunidades. Segundo a analista, a Internet móvel vai garantir às operadoras reduzir a rotatividade de clientes e estabilizar a receita média por usuário, que vem caindo. No Brasil, a Internet móvel chegou em junho, com o lançamento do serviço Wireless Application Protocol (WAP) nos Estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Segundo o presidente da Telesp Celular, Abílio Ançã Henriques "os preços só têm um caminho, o de continuar a descer à medida que a escala tornar isso possível. O negócio de celular é essencialmente de escala", disse. Enquanto no Estado de São Paulo há quinze celulares por cem habitantes, a média na Europa é de 40%. "Nosso interesse é o de fazer a redução dos preços o mais rapidamente possível porque é um incentivo ao uso do serviço", disse Henriques. O diretor de Desenvolvimento de Serviços da Telefônica Celular, Gonzalo Alonso, confirmou que vão cair os preços dos aparelhos e do serviço. A Telefônica Celular lançará o WAP nos primeiros dias de julho. De acordo com o relatório "A realidade da Internet Móvel", do Forrester, as operadoras apostam no m-commerce, na publicidade online e na cobrança de taxas pelo serviço de acesso à rede mundial para aumentar a receita. As dez maiores operadoras celulares americanas acreditam que 28% do seu faturamento virá do m-commerce já em 2002, outros 3% serão resultado da publicidade online e os 69% restantes continuariam sendo originados pelo uso da rede. "As operadoras querem tudo, mas esse enfoque está errado", argumentou McCarthy no relatório. Ela defende que a verdadeira oportunidade para as empresas de telefonia celular está na volta ao básico. "A menos que as operadoras abandonem as suas fantasias sobre a Web, vão perder a oportunidade que a Internet móvel traz de aumentar o número de usuários e o tempo de uso", acrescentou. Segundo o Forrester, a Internet móvel só vai fazer parte do dia-a-dia a partir de 2003, com maior oferta de celulares com conexão à rede mundial e novos recursos, como o de localização do usuário, que permitirá, por exemplo, indicar o posto de combustível mais próximo. Nos EUA, 63% dos usuários de celular vão recorrer à Internet móvel pelo menos uma vez por mês em 2005, mas a comunicação de dados ainda vai responder por apenas 4% da receita total das operadoras. Por outro lado, a receita média por usuário vai se estabilizar e o índice de rotatividade, cair. "Quando a adesão à Internet móvel explodir em 2005, uma mágica vai aumentar a receita da comunicação de dados, estimulando o uso do serviço de voz", afirmou McCarthy no relatório. Nos EUA, o gasto médio do usuário da Internet móvel será de US$ 48,65 em 2005, enquanto a receita média de um cliente que só utiliza voz será de US$ 29,60. No Brasil, espera-se que o usuário da Internet móvel gaste mais R$ 25 por mês, segundo o gerente de Internet e Dados da ATL, operadora do Rio e Espírito Santo, Alex Waisberg. Estima-se que esse cliente vai utilizar 20% mais a rede da operadora. No Japão, maior mercado mundial da Internet móvel, a operadora NTTDoCoMo conseguiu reduzir a rotatividade de clientes pela metade, segundo o Forrester.