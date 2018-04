Tarifas de celular terão aumento de até 9,9% A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou ontem as novas tarifas que 23 operadoras de telefonia celular estão autorizadas a cobrar a partir de 1.º de fevereiro. Em média, a cesta de serviços - incluindo a habilitação e a assinatura mensal - pode aumentar 9,9%. Mas o Valor da Comunicação 1 (VC-1) - que equivale a uma chamada local, o serviço mais usado pelos assinantes, deve subir 12%. Em São Paulo, o reajuste autorizado para a Telesp foi de 10,57% e para a Tess, de 13,22%, de modo a equiparar as tarifas das duas. Em ambos os casos, o valor máximo que pode ser cobrado pelo minuto da ligação passa a ser de R$ 0,5146. Dois dias antes de procederem o ajuste, as operadoras deverão publicar nos jornais suas novas tarifas. "As empresas podem praticar valores abaixo do limite máximo", disse o presidente da Anatel, Renato Guerreiro. As operadoras estavam reivindicando a reposição completa da inflação medida pelo Índice Geral de Preços DI (IGP-DI) desde o último reajuste, que varia de empresa para empresa, podendo chegar a até 25%. Esse mecanismo de correção está previsto nos contratos de concessão, mas a Anatel se apegou a um outro dispositivo contratual para segurar os aumentos: a necessidade de as tarifas de telefonia celular estarem adequadas às da telefonia fixa. Confira no quadro abaixo o preço por minuto e o reajuste que será aplicado pelas operadoras. Operadora Preço por minuto Reajuste em % Telefônica (RS) 0,4967 6,70 Telemig (MG) 0,5146 8,79 CTBC (Franca -SP) 0,5146 9,18 Telefônica (RJ-ES) 0,5146 9,41 Telesp (SP) 0,5146 10,57 Americel (Centro-Oeste) 0,4967 10,79 Telet (RS) 0,4967 10,82 Telefônica (BA) 0,5191 12,57 Tess (Interior SP) 0,5146 13,22 Maxitel (MG) 0,5146 16,95 ATL (RJ-ES) 0,4540 22,70 Global Telecom (PR) 0,5110 25,36