Tarifas de celulares pós-pagos estão mais caras As tarifas dos celulares pós-pagos da BCP ficarão, em média, 3,4% mais caras a partir de hoje. Segundo os dados da operadora, os reajustes são inferiores à inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) acumulada entre maio de 99 e maio deste ano, que somou 26,21%. Para os usuários do plano alternativo BCP 8-verde, por exemplo, a assinatura que custava R$ 54,38 passará a custar R$ 56,22. A assinatura do plano 6-azul, que custava R$ 80, passará para R$ 82,72 já na próxima conta. Telesp Celular Os reajustes da BCP seguem os aumentos anunciados na segunda-feira pela Telesp Celular. A operadora aumentou, em média, em 6% as tarifas dos planos dos celulares pós-pagos. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou a operadora a reajustar os preços de seus pacotes de assinatura e dos minutos de conversação. No plano básico, o aumento deve ser de 8,75%. A assinatura, que custava R$ 42,30, passa hoje para R$ 46. Mas, de acordo com a assessoria de imprensa da Telesp Celular, dentro de quatro meses os clientes da operadora podem ter outro aumento nas tarifas. Isso porque a empresa aplicou um porcentual de aumento inferior ao autorizado pela Anatel - de 11%.