Tarifas de energia elétrica elevam IPCA-15 para 0,68% O Índice de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) teve variação de 0,68% em janeiro, ficando acima da de dezembro (0,46%). Os aumentos concentraram-se nas tarifas de energia elétrica (0,91%) de cinco regiões metropolitanas: no Rio de janeiro (2,19%) houve reajuste contratual de 10,88% em 31 de dezembro de 2003; em Recife (3,68%) houve aumento em primeiro de janeiro, na alíquota de ICMS incidente sobre as tarifas; em Brasília (0,37%) houve reajuste da contribuição para o custeio da iluminação pública em primeiro de janeiro; em Fortaleza (0,96%) houve aumento na alíquota de ICMS em primeiro de janeiro; em Curitiba (5,27%) houve alta de 14% nas tarifas, devido à redução no percentual de desconto que vinha sendo concedido. A gasolina e o álcool combustível, refletindo parte do reajuste de 8 de dezembro, variaram, respectivamente, 0,35% e 2,17%, Também subiram os índices de ônibus intermunicipais (de 0,22% para 2,25%) e do cigarro (de 3,53% para 4,29%). O índice dos alimentos subiu (de 0,24% para 0,62%), devido aos aumentos nos hortifrutigranjeiros, por problemas climáticos. Foi significativa a alta do tomate (de 7,26% para 16,65%). Subiram, também, a cebola (de 1,03% para 4,36%), as hortaliças (de 1,32% para 4,09%), as frutas (de 0,84% para 2,75%), o arroz, pela oferta reduzida (de 1,81% para 3,94%), o pescado (de 2,37% para 5,91%) e o pão francês (de 0,73% para 1,30%). O IPCA-15 refere-se às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia. É calculado pela mesma metodologia do IPCA, mas sua coleta de preços é feita em um período diferente. Em janeiro, os preços para cálculo do IPCA-15 foram coletados entre 10 de dezembro de 2003 e 14 de janeiro de 2004, e comparados com os preços vigentes de 12 de novembro a 09 de dezembro de 2003.