Tarifas de energia terão reajuste de 1,3% As tarifas de energia devem subir 1,3%, em média, por causa do aumento de R$ 428 bilhões na Conta Consumo de Combustíveis (CCC), fundo formado pela contribuição de empresas e consumidores, que subsidia usinas térmicas movidas a óleo combustível. Contudo, este aumento será repassado aos consumidores apenas no reajuste anual das companhias de eletricidade. A estimativa é da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os próximos reajustes previstos são da Companhia de Eletricidade de Santa Catarina (Celsec), da Companhia de Eletricidade do Pará (Celpa) e da Escelsa, companhia do Espiríto Santo, que terão suas tarifas reajustadas em agosto. Depois, o aumento vai atingir os consumidores do Rio de Janeiro. A Light deverá incluir o custo na sua tarifa de novembro e a Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj), em dezembro.