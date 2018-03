Tarifas de telefones terão aumento médio de 6,89% A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou hoje que foi autorizado uma reajuste médio de 6,89% nas tarifas de telefonia fixa local. O pulso residencial e comercial, as assinaturas básicas e as fixas serão reajustadas em 7,43%. Já o custo de habilitação de linha será reduzido em 20%. As tarifas de longa distância nacional subirão 3,2% e as de longa distância internacional serão reduzidas em 8,2%. As tarifas de uso de rede local, que são pagas pelas empresas que usam a rede de uma concorrente, cairão 10,47%. Já as tarifas de uso de rede interurbana serão elevadas em 3,2%. Segundo o presidente da Anatel, Pedro Jaime Ziller, a autorização de reajuste será publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União e as empresas terão 48 horas para publicar os novos valores em jornais de grande circulação. A cobrança poderá ser feita dois dias após a publicação pelas empresas. Os reajustes foram calculados com base no IGP-DI dos últimos 12 meses, que foi de 7,97%.