Tarifas do celular aumentam em dois Estados A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou hoje no Diário Oficial da União autorização de reajuste de 8,25% nas tarifas de telefonia celular da Telet e da Telemig. A nova tarifa passará a vigorar depois que essas empresas publicarem o reajuste por dois dias consecutivos, nos jornais de grande circulação das respectivas regiões. Com o reajuste, a cesta básica da Telemig, que atua na Banda A do estado de Minas Gerais, passa de R$ 77,57 para R$ 83,92. A cesta básica da Telet, que atua na Banda B, no Rio Grande do Sul, passa de R$ 64,34 para R$ 70,73.