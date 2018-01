Tarifas para o Japão não seguem temporadas Aqueles que vão para o Japão devem procurar promoções em agências de turismo, pois as companhias que voam para o país alteram as taxas cobradas de acordo com critérios próprios, sem definir temporada. Partindo de São Paulo, há duas companhias aéreas que fazem o percurso, a ANA - All Nippon Airways e a JAL - Japan Airlines. A ANA não vende passagens diretamente ao público, mas recomenda duas agências de viagem: a Princess Travel e a Nikkey Travel. Também é possível voar para o Japão pela Varig e, com conexão (troca avião) por empresas norte-americanas, canadenses, européias e pela SAA (sul-africana). De acordo com informações fornecidas pela ANA, a agência que a representa com os preços mais baixos é a Princess. A passagem mais barata oferecida pela agência ida e volta para Tóquio custa US$ 1470, sem considerar taxas. Esse valor é válido para todos os dias da semana em que há voôs para o Japão, segundas e quintas. O preço da passagem mais barata ida e volta para Tóquio pela Nikkey é US$ 1520, sem considerar taxas, também válido para todos os dias da semana em que há voôs. A Japan Airlines vende passagens diretamente ao público, mas de acordo com informações fornecidas pela companhia, cobra mais caro do que a Princess e a Nikkey. O valor de ida e volta mais barato cobrado para Tóquio é US$ 1892, sem considerar taxas. O preço é válido para todos os dias da semana. Princess Travel: (11) 3272-9277 Nikkey Travel: (11) 3274-6000 JAL - Japan Airlines: (11) 251-5222 Confira no link abaixo a tabela completa com o preço das passagens para alta, média e baixa temporadas de todas as companhias aéreas que voam do Aeroporto Internacional São Paulo/Guarulhos para os EUA, América Latina, Europa e Ásia. E veja como planejar sua viagem para pagar menos.