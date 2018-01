Tarifas postais sobem até 22,5% O Ministério das Comunicações anunciou nesta quarta-feira o reajuste das tarifas postais para pessoas físicas em 10,77%, em média, e as comerciais, numa média de 22,53%. Os reajustes máximos serão de 14% para a correspondência não comercial e de 24% para a comercial. A carta comum, no primeiro porte (até 20 gramas), passará de R$ 0,45 para R$ 0,50, com reajuste de 11,11%. Nas cartas comerciais, o primeiro porte passará de R$ 0,60 para R$ 0,74, com reajuste de 23,33%. Para as correspondências internacionais, o reajuste solicitado é de 24%.