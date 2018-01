Tarifas promocionais do DDI vão até o dia 9 A Intelig e a Embratel prorrogaram até o dia 9 suas promoções nas chamadas para Estados Unidos, Reino Unido e Japão. O prazo anterior terminou no domingo. A Intelig cobra R$ 0,06 por minuto de ligação para cada um dos três países, enquanto a Embratel cobra R$ 0,07. Os preços não incluem impostos e valem somente para chamadas entre telefones fixos. As demais promoções da Embratel, em ligações para outros países, não foram renovadas. O diretor de marketing da Intelig, Kleber Meira, citou os bons resultados obtidos durante a campanha como motivo para se manter os preços especiais por mais uma semana. Segundo o executivo, a base de usuários da empresa aumentou de 19 milhões para 20 milhões desde o início das promoções, em 27 de julho. O executivo aponta que o tráfego de ligações para os EUA subiu 1.300%; para o Reino Unido, 1.200%; e, para o Japão, 1.000%. O volume de chamadas nacionais utilizando o código da Intelig avançou 20%. Meira reconhece ser muito difícil sustentar o preço de R$ 0,06 no longo prazo. O diretor da Intelig explica que, quando foi iniciada a promoção, o tráfego internacional de ligações destinadas ao Brasil era três vezes maior do que as originadas. Dessa forma, o que a empresa recebia das operadoras internacionais compensava a queda nos preços das chamadas saindo do Brasil. "Com a promoção, não conseguimos receber mais três minutos para cada um que pagamos, pois o uso aumentou." Em comunicado, a Embratel destacou os efeitos das promoções no combate à pirataria nas ligações de longa distância, tirando do mercado empresas que operavam o serviço clandestinamente.