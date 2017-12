Tarifas públicas sobem mais que inflação, aponta FGV A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002/2003, divulgada hoje pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostrou aumento da participação das tarifas públicas e preços administrados nos gastos das famílias com renda mensal de um a 33 salários mínimos, em relação à POF anterior de 1999/2000. O motivo principal para isso, segundo a FGV, foi que as tarifas subiram mais que a inflação. De 1999 a 2003, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) calculado pela Fundação ficou em 52,27%. No mesmo período, o gás de bujão subiu 220,62%, o telefone residencial 75,35% e a energia elétrica 136,01%. As participações calculadas a partir da POF são usadas para estabelecer os pesos para a pesquisa do IPC. O peso do gás de bujão subiu de 0,9066% para 1,7153%. O da eletricidade residencial de 3,9304% para 4,4076%. O transporte público urbano teve sua participação ampliada de 3,5298 para 4,7566. O telefone residencial (assinatura e pulsos) aumentou o seu peso no IPC de 2,8153% para 3,6771% desta vez. O coordenador dos índices de preços da FGV, André Braz, observou que o telefone também aumentou sua participação nos gastos das famílias devido à disseminação dos serviços telefônicos e ao uso da Internet. O telefone móvel ou celular respondeu por 1,3014% dos gastos familiares em média nesta pesquisa ante 0,4576% na pesquisa anterior. Mudanças na pesquisa Só a partir deste mês, os gastos com telefones móveis nos municípios do Rio e de São Paulo entrarão no cálculo do IPC. Isso porque a FGV tinha feito uma POF nas duas cidades em 1997 e 1998, quando os celulares ainda não eram tão populares, e, por isso, não incluiu São Paulo e Rio na POF de 1999 e 2000, realizada em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Salvador e Recife. A POF divulgada hoje pesquisou ao todo 14 mil famílias nestas 12 cidades.