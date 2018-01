Tarifas reduzidas no pós-pago Clientes da Telesp Celular que utilizam o serviço pós-pago da operadora estão sendo beneficiados, desde terça-feira, com tarifas mais baixas. A empresa reduziu em até 62% o valor cobrado por minuto de ligação. Para tirar proveito dos descontos, o usuário deve optar por um dos três novos pacotes de serviço alternativos oferecidos pela empresa - o Standard 90, o Plus 150 e o Special 300. Por esses planos, as chamadas de longa distância dentro do Estado, que custavam R$ 0,90 por minuto, passarão a ter a mesma tarifa das ligações locais, que no plano básico custa R$ 0,42. Para quem optar pelo plano Standard 90, o custo do minuto cairá ainda mais, para R$ 0,40. Quem escolher o plano Plus 150 pagará R$ 0,36 e, no plano Special 300, o custo será de R$ 0,34. No pacote Standard, o cliente desembolsa R$ 78,00 por mês e conta com 90 minutos para conversação. O pacote Plus cobra uma mensalidade de R$ 95,00 e oferece até 150 minutos de conversação mensais. Nos dois casos, os assinantes ganharão o pacote Valor +, que agrega os serviços de identificação de chamadas, chamada em espera, transferência temporária de chamada e caixa postal para 20 mensagens. No pacote Special, o custo mensal é de R$ 145,00 e o consumidor contará com 300 minutos para conversação, além de ganhar o pacote V@lor.com Premium, que agrega os serviços do Valor +, com caixa postal para até 30 mensagens e o Clickfone. Vésper A nova operadora da capital, a Vésper, já está atuando em aproximadamente 90 bairros. Entre eles estão Bela Vista, Cambuci, Freguesia do Ó, Itaquera, Liberdade e Tatuapé. Para saber se seu bairro está incluído na lista de atendimento da operadora, ligue para 0800-0892000 e informe o CEP da rua onde a linha deverá ser instalada.