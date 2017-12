Tarifas telefônicas: guerra para atrair clientes A guerra de tarifas entre as operadoras voltou a esquentar. Ontem foi a vez da Embratel anunciar redução de preços das tarifas internacionais (DDI) e nacionais (DDD). As novas tarifas entram em vigor no domingo. As ligações internacionais, que tinham duas referências de preço, horário reduzido e horário normal, passam agora, a ter uma única tarifa. Veja no link abaixo a tabela de comparação dos preços das ligações das operadoras. As ligações para os Estados Unidos e Canadá, passaram de R$ 0,74 (horário reduzido) para R$ 0,70. Europa (exceto Portugal), Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, demais países da América do Norte, Austrália, Japão e Oriente Médio passam a ter uma única tarifa de R$ 0,99. Antes, além dos preços serem maiores, havia uma maior diferenciação de entre os países. Os demais países terão tarifa de R$1,99. Com relação às tarifas nacionais, a única mudança ocorreu no Plano 21, criado em junho deste ano, destinado ao público empresarial. Neste plano, a ligação entre cidades das três áreas de concessão de telefonia fixa, exceto capitais, como uma ligação de São Paulo para Volta Redonda (RJ), por exemplo, passará de R$ 0,30 para R$0,27, mesmo valor praticado pela concorrente Intelig, que usa este valor como referência em qualquer ligação de longa distância do País. O plano básico da empresa, usado pela maioria dos clientes da Embratel, não sofreu modificações em suas tarifas. Tal plano, cuja referência de tarifas leva em conta diversos horários e distâncias, em quilômetros, é considerado pelo vice-presidente de Marketing da Embratel, Eduardo Levy, como confuso. A Embratel, além dos plano básico e do plano ao mercado corporativo, criou recentemente outros dois planos mais simples ao entendimento dos usuários. O Toda Hora 21, voltado para o público residencial e criado em novembro, tem 100 mil clientes cadastrados e oferece tarifas diferenciadas como dia, noite e final de semana. Já o Unidos Via 21, lançado este mês, oferece descontos de 10% nas ligações realizadas para três números de telefone distintos, fixos ou celulares.