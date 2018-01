Tarso Genro promete medidas de infra-estrutura neste mês O governo prometeu mais uma vez anunciar ainda este mês medidas para a área de infra-estrutura. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, estas medidas são fundamentais para levar o Brasil a crescer em média 5% ao ano de forma sustentável. Ele afirmou que este é um dos itens centrais da agenda do segundo governo Lula que recebeu contribuição importante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que está reunido na tarde desta terça-feira no Palácio do Planalto. Tarso Genro informou que o Conselho pretende pedir à Fundação Getúlio Vargas (FGV) uma pesquisa para traçar o perfil do Congresso sobre questões como educação infra-estrutura e outros temas que fazem parte da agenda do governo. O objetivo, segundo ele, é ter mais clareza para encaminhar as negociações com os parlamentares. Além da área em infra-estrutura, ele destacou que também a reforma política e os investimentos em educação foram itens que tiveram consensos mínimos no "conselhão". Ele comentou que o Congresso deve aprovar o Fundeb, cuja idéia surgiu no "conselhão". Na sua opinião, o Fundeb fará uma revolução na educação básica e irá modificar a estrutura social do centro-norte do País, especialmente no Nordeste. Segundo ele, hoje 25% dos estudantes do ensino básico no Nordeste chegam ao ensino médio, enquanto que no País esta média supera os 60%. Ele também afirmou que, a partir do segundo governo do presidente Lula, o Conselho entra em uma nova fase na qual irá avaliar e emitir juízo sobre o que o governo se comprometeu a fazer com base nas sugestões dadas pelos conselheiros. "A idéia agora é fazer com que os enunciados aprovados se transformem em realidade levando ao desenvolvimento com distribuição de renda", disse. Negócios O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Demian Fiocca, afirmou nesta terça-feira que, no final do ano, de acordo com projeções, a instituição terá aprovado, em 2006, investimentos de R$ 30 bilhões em novos projetos de infra-estrutura. Segundo a instituição, metade desse total terá sido aplicado em parceria com outras empresas ou instituições. Ele afirma que o BNDES deu destaque, em 2006, a projetos na área de energia elétrica e na recuperação de ferrovias.