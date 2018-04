Tática é o mais rentável no Rating AE/Ibmec O fundo de ações Tática Strategy obteve o melhor rendimento para os investidores, em relação ao seu risco, no segundo trimestre deste ano. A conclusão é do Ranking AE/Ibmec, que analisa o desempenho de carteiras de renda variável. O estudo, coordenado pelo professor Antonio Zoratto Sanvicente com exclusividade para a Agência Estado, acompanhou 278 fundos no período. Enquanto o Ibovespa teve perda de 15,96% entre abril e junho, o Tática Strategy conseguiu um ganho bruto de 7,06%. Com esse desempenho, o fundo conseguiu superar toda a indústria, já que a média das carteiras avaliadas entre abril e junho foi uma desvalorização de 12%. O diretor da Tática Administradora de Recursos, Ernesto Rahmani, disse que o resultado no segundo trimestre é fruto de uma estratégia para redução da instabilidade da carteira. Segundo o especialista, foram utilizadas operações no mercado para proteger o investidor de uma queda do Índice Bovespa. No jargão financeiro, o fundo ficou "vendido em índice". Rahmani disse que a forma de aplicação escolhida possibilita duas formas de ganhos: com as apostas nas ações e com as operações financeiras. O Tática Strategy tem um patrimônio de R$ 4 milhões, e a escolha de suas ações baseia-se no universo do Índice Bovespa, que contém 57 papéis. De acordo com Rahmani, o portfólio não imita exatamente a carteira do Ibovespa, já que existe uma seleção de papéis e de setores. Para tanto, é realizada uma avaliação dos fundamentos das empresas e as perspectivas. Segundo o diretor da Tática, o momento atual da Bolsa representa uma boa oportunidade de compra, apesar da turbulência do período, por causa da depreciação das ações. Sanvicente, professor do Ibmec, disse que o Tática Strategy tem volatilidade muito baixa para o segmento de renda variável. Segundo ele, isso somente pôde ser obtido com o tipo de estratégia adotada pela carteira vencedora no segundo trimestre. O Ranking AE/Ibmec verificou que entre abril e junho houve saída líquida de R$ 269 milhões no segmento de fundos de ações. No primeiro trimestre, a retirada do segmento foi de R$ 70 milhões. O Ibmec Educacional avaliou para a pesquisa as carteiras com patrimônio acima de R$ 1 milhão no encerramento do segundo trimestre. A classificação leva em conta o Índice de Modigliani, indicador que revela a rentabilidade média do fundo ajustada pelo risco total da carteira.