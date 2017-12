Taurus investe R$ 11 milhões para elevar produção de armas A Forjas Taurus informou nesta quinta-feira que irá ampliar em 30% sua capacidade de produção de armas na fábrica localizada em Porto Alegre (RS). O projeto irá receber R$ 11 milhões do orçamento de R$ 27,2 milhões programado para 2006. Conforme dados divulgados pelo governo gaúcho, a nova capacidade entrará em operação em novembro. A Taurus não informou qual seu volume de produção de armas nem a capacidade atual. O diretor-presidente da Taurus, Luís Fernando Costa Estima, teve audiência com o governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), quando divulgou o investimento. O executivo também revelou que a receita líquida consolidada da Taurus atingiu R$ 168,2 milhões no primeiro semestre do ano (12,7% a mais ante 2005). Além da capital gaúcha, a companhia tem fábricas em São Leopoldo, Gravataí e Gramado, no Rio Grande do Sul, além do Paraná e Miami, nos Estados Unidos. Segundo informação divulgada pelo governo, o aumento de produção servirá para atender exportações, que somaram US$ 19,4 milhões no primeiro semestre, com 29% de aumento ante o mesmo período de 2005. Do total exportado, 60% vão para os Estados Unidos e o restante, para 71 países. Procurada, a Taurus não concedeu entrevista para comentar as informações. Os investimentos da Taurus subiram 86% este ano, ante R$ 14,6 milhões de 2005. Na reunião com Rigotto, Estima disse que a empresa irá contratar mais 150 funcionários para atender à nova capacidade produtiva. As empresas controladas pela Taurus encerraram o primeiro semestre com 2.716 funcionários.