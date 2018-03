Tavares deixa a Secretaria de Acompanhamento Econômico O Ministério da Fazenda divulgou hoje uma nota confirmando a saída de José Tavares de Araújo Júnior da Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE). Tavares aceitou convite do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para continuar como assessor especial. O economista Marcelo Barbosa Saintive, secretário-adjunto da SEAE, ocupará interinamente a chefia do órgão. A nota informa que Tavares irá colaborar "com um conjunto de novos temas dentro da política de desenvolvimento do governo federal, incluindo comércio exterior, política industrial e investimentos".