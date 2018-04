Taxa de administração elevada reduz ganho Uma pequena diferença entre taxas de administração pode não preocupar muitos investidores, que na maior parte das vezes optam por aplicar o capital onde é mais cômodo. Porém, cálculos do professor de matemática financeira José Nicolau Pompeo, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Pontifícia Universidade Católica (PUC), mostram que uma diferença mínima mensal na taxa pode afetar o desempenho dos fundos de renda fixa e DI em períodos mais longos. De acordo com a pesquisa, que leva em conta o desempenho líquido (descontada a CPMF e o Imposto de Renda) dos fundos DI em um ano, com a mesma incidência de juros, um fundo com taxa de 2% pode obter retorno de cerca de 56,01% do CDI (índice de referência dos fundos DI), enquanto outro com taxa de 4%, rende 44,42% (veja tabela abaixo). Bolívar Godinho de Oliveira, diretor da BMC Asset Management, diz que as altas taxas existentes no mercado devem-se à facilidade que os grandes bancos têm para atrair clientes e a falta de questionamento desse custo. Para ele, o princípio das elevadas taxas é o mesmo que faz com que os juros do cheque especial sejam os mais altos: facilidade e comodidade. Taxa de administração x valor da aplicação Em geral, o investidor só consegue taxas menores se fizer um aporte elevado. É comum que uma instituição ofereça dois fundos com composição similar, mas com diferentes taxas de administração e, por conseqüência, ganhos. O executivo da BMC lembra, no entanto, que a taxa de administração é apenas um dos fatores a serem considerados na hora de investir. "Ler os prospectos, conhecer o perfil do gestor, saber o objetivo e o risco da carteira são outros itens importantes." Segundo cálculos de Oliveira, considerando o juro básico atual, de 19% ao ano, quem aplicar R$ 10 mil em um fundo DI com taxa de administração anual de 2%, terá desembolsado R$ 218,04 por conta do encargo após um ano. Se o dinheiro ficar aplicado por dez anos, o custo pulará para R$ 5.387,64. Taxa de administração x perfil da carteira O diretor de Investimentos da Bank Boston Asset Management, Maurício D´Amico, afirma que pode valer a pena pagar uma taxa mais alta em fundos de ações ou multimercados, por exemplo. Neles a gestão é mais determinante no desempenho da carteira e o ganho pode compensar o custo. Entretanto, vale lembrar que nesses produtos pode ser cobrada também taxa de performance, a qual incide sobre o porcentual que supera o índice de referência da carteira. Alguns fundos de renda fixa direcionados a investimentos de curtíssimo prazo, como duas semanas, compensam a elevada taxa devolvendo a CPMF ao cliente. Porém, essa aplicação só é vantajosa nesses prazos menores, diz o professor Pompeo. Pechinche Como não é sempre que o investidor possui um grande volume para investir, resta ao pequeno aplicador pechinchar. Segundo profissionais do mercado, investir menos que o piso é difícil. D´Amico diz que é a agência bancária que arca com a maior parte dos gastos do cotista e, se permitir aplicação abaixo do mínimo, o cliente sairá caro para o banco. "Se o correntista possuir mais de uma aplicação, a agência até poderá autorizar investimentos abaixo do mínimo, pois ele não oferecerá prejuízo", diz D´Amico. Assim, pode ser interessante, para quem investe menos de R$ 100 mil, manter os recursos em um só banco para obter taxas com descontos. Veja como o valor da taxa de administração afeta o rendimento Taxa de administração (ao ano) Ganho em relação ao CDI* (no prazo de um ano) 2,0% 56,01% 2,5% 53,09% 3,0% 50,19% 3,5% 47,30% 4,0% 44,42% * Índice de referência dos fundos DI Fundos DI Os mais custosos Taxas Desempenho em 2001 (%) Citidaily Plus 7,57 8,87 BB DI CPMF 6,00 10,45 Unibanco DI Bônus 5,00 11,90 Banco 1 DI Bônus 5,00 14,11 Banestado DI FACFI 4,00 11,39 Os menos custosos Safra Títulos Públicos 0,20 17,30 BMC Renda Fixa FIF 0,20 17,30 Fibra Institucional DI 0,25 17,29 Dreyfus Brascan DI FIF 0,25 17,29 Votorantim Plus DI FIF 0,25 17,48 Fontes: Anbid e José Nicolau Pompeu