Taxa de câmbio preocupa Mercadante e Furlan O líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP), disse hoje que a sustentabilidade ao crescimento econômico está sendo construída com a agenda de votações no Congresso Nacional. Ele lembrou que o Senado votou na semana passada a Lei de Inovações e concluiu a reforma do Judiciário. Mercadante disse também que acredita ser possível concluir a votação das PPPs na próxima semana. No entanto, na avaliação do líder, a taxa de câmbio é motivo de preocupação, pois ela começa a ameaçar o saldo comercial que, na sua avaliação, é essencial para a estratégia de crescimento sustentado e redução da vulnerabilidade externa. Ele lembrou que a queda do dólar ocorre no mundo inteiro e tem reflexos na economia brasileira. "Por isso temos de estar muito atentos a essa questão dos juros", disse. A baixa cotação do dólar também preocupa o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. Para o ministro, essa taxa de câmbio pode desestimular as exportações de alguns setores a médio prazo. Na semana passada, Furlan recomendou ao setor produtivo que aproveitasse a cotação baixa do dólar para fazer reservas e quitar compromissos em moeda estrangeira. Para Mercadante, é hora de retomar a tragetória de queda sustentada da taxa de juros, pois o choque externo, da cadeia do petróleo, passou. Por outro lado, o senador acredita que a queda do dólar pode favorecer o governo em sua estratégia de elevar as reservas cambiais. "É evidente que o governo americano vai reagir a esse quadro via taxa de juros e déficit fiscal. Por isso devemos nos antecipar a esse cenário futuro e incrementar novas reservas para manter a estabilidade nas contas externas e o saldo comercial muito forte, que é o que ajudou o País a sair da crise e retomar o crescimento", afirmou. Questionado se o governo deveria acelerar sua aquisição de dólares, Mercadante disse: o ritmo quem dá é o Banco Central. Agora, eu acho que o caminho pode ser esse, deve ser esse e é melhor que seja esse".