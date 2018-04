Taxa de desemprego aberto atinge 7,5% em julho A taxa média de desemprego aberto atingiu 7,5% em julho, mantendo-se estável em relação a junho, segundo divulgou hoje o IBGE. Apesar da estabilidade, a taxa foi a maior no mês de julho desde 1999. Em julho do ano passado o desemprego foi de 6,2%. O número de desocupados continua crescendo bem acima da população ocupada. De julho do ano passado para julho desse ano a população de desocupados e procurando trabalho cresceu 28,4% enquanto o número e ocupados aumentou 2,4%. A taxa de desemprego livre de influências sazonais foi de 7,4% em julho, um pouco acima da registrada em junho (7,2%). O rendimento médio das pessoas ocupadas manteve a trajetória de queda e caiu 3,1% em junho ante igual mês do ano passado. No primeiro semestre do ano a redução foi ainda maior atingindo uma queda de 4,3% ante igual período do ano passado. Os dados são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O rendimento vem apresentando queda ante iguais meses do ano anterior desde janeiro de 2001. A renda dos trabalhadores caiu em junho também na comparação com maio (-0,5%). O rendimento médio em junho ficou em R$ 793,61, aproximadamente quatro salários mínimos. São Paulo A taxa de desemprego na Região Metropolitana de São Paulo foi de 8,9% em julho, porcentual bem superior ao registrado na média do País (7,5%). A taxa na região manteve-se praticamente estável em relação a junho (8,7%), mas foi bem superior à registrada em julho do ano passado (6,2%). Entre os setores de atividade em São Paulo, a maior taxa de desemprego foi registrada na construção civil (12,5%), seguida pela indústria de transformação (9,6%), o comércio (8,7%) e serviços