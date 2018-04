Taxa de desemprego aberto sobe para 7,6% O índice de desemprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado hoje, registrou um aumento significativo no número de pessoas que estão desempregadas nas seis maiores regiões do País. O índice de 7,6% só é equiparado aos níveis verificados no início de 2000. Em março deste ano, a taxa havia variado 7,1%. Em abril do ano passado, estava em 6,5% e, em dezembro, em 5,6%. A remuneração do trabalhador também piorou em março nas seis regiões pesquisadas pelo IBGE. O rendimento de março subiu ligeiramente em relação a fevereiro deste ano (0,3%), mas caiu 5,3% em relação a março do ano passado. População desocupada cresce rápido A população desocupada nas seis maiores regiões metropolitanas do País está crescendo em ritmo bastante acelerado, conforme os indicadores do IBGE. Segundo os dados, nos primeiros quatro meses do ano, enquanto a população economicamente ativa (população com 15 anos ou mais em condições de trabalhar) cresceu 2,6% em relação a igual período do ano passado, a população ocupada só aumentou 1,4%. Com isso o número da população desocupada aumentou 20,7% na média dos quatro meses deste ano em relação ao primeiro quadrimestre de 2001. Nas duas maiores regiões metropolitanas do País, os dados são ainda piores. Em São Paulo, o número de pessoas desocupadas cresceu 37,6% e no Rio de Janeiro 41,3%. Em Salvador, Recife e Belo Horizonte houve queda na população desocupada (-17,2%, -9,2% e -2,0%, respectivamente) enquanto em Porto Alegre houve aumento de 3,6%. Segundo Shyrlene Ramos de Souza, do Departamento de Emprego e Rendimento do IBGE, a população desocupada inclui todas as pessoas que não estão trabalhando e não estão procurando emprego, como aposentados, estudantes, donas de casa, etc.