Taxa de desemprego alemã cai para 8,4% em dezembro A taxa de desemprego alemã caiu mais que o esperado em dezembro quando ajustada por fatores sazonais, de acordo com dados do Departamento de Trabalho do país divulgados hoje. Em dezembro, a taxa total de desemprego, ajustada, caiu em 78 mil ante queda de 57 mil (número revisado) em novembro. Em termos porcentuais, a taxa ajustada de dezembro ficou em 8,4%; em novembro, foi de 8,6%. Analistas previam, em média, taxa ajustada de 8,5% em dezembro. Ainda em relação a dezembro, os analistas ouvidos pela Dow Jones previam, em média, que a taxa de desemprego ajustada caísse em cerca de 30 mil. Em 2007, o número médio de desempregados ficou em 3,776 milhões e a taxa de desemprego, em 9%. Para 2008, o Departamento de Trabalho alemão prevê que a maior demanda por emprego provavelmente melhorará a taxa de desemprego ainda mais. As informações são da Dow Jones.