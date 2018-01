Taxa de desemprego aumenta mais entre jovens, diz IBGE

O desemprego entre os jovens continua aumentando de forma mais intensa do que nas demais faixas etárias. Em maio, a taxa de desocupação entre os jovens de 18 a 24 anos atingiu 16,4%, contra 12,3% em maio do ano passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"De modo geral, os jovens têm as maiores taxas de desocupação. Mas é um crescimento muito grande. Uma taxa que costuma já ser maior agora cresceu mais. A conjuntura não está favorecendo redução na taxa de desocupação de ninguém, menos ainda entre os jovens", afirmou Adriana Beringuy, técnica da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE.

Boa parte do aumento do desemprego se deve à maior procura por trabalho. A população não economicamente ativa de 18 a 24 anos, que crescia 7,0% em maio de 2014 em relação a igual mês do ano anterior, agora cai 1,2% na comparação interanual, apontou o órgão.