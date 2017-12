Taxa de desemprego cai em junho O desemprego aberto, que corresponde ao percentual da população economicamente ativa procurando trabalho, apresentou ligeira queda em junho e ficou em 7,4%. Em maio, a taxa foi de 7,8%. No primeiro semestre deste ano, a média da taxa de desemprego ficou também em 7,8%, exatamente a mesma do primeiro semestre do ano passado. A Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE, realizada nas seis maiores regiões metropolitanas, mostrou que, de maio para junho deste ano, a taxa de desemprego caiu ligeiramente na maioria das regiões pesquisadas. Confira na tabela abaixo. Capitais Taxa de desemprego Variação em ponto porcentual Maio (%) Junho (%) Salvador 9,7 9,4 - 0,3 Belo Horizonte 8,0 7,8 - 0,2 Porto Alegre 7,8 7,3 - 0,5 Rio de Janeiro 6 5,5 - 0,5 São Paulo 8,4 7,8 - 0,6 Recife 8,7 8,7 nula Veja mais informações sobre o assunto na seqüência.