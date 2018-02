Taxa de desemprego cresce em 29 Estados dos EUA O desemprego aumentou em 29 Estados dos Estados Unidos e também no Distrito de Columbia em outubro na comparação com setembro, num indício de que a ameaça que o mercado de trabalho fraco representa para a recuperação econômica possa estar crescendo. Dados do Departamento de Trabalho divulgados hoje apontaram que em 13 Estados a taxa de desemprego diminuiu e em oito ficou estável em outubro ante setembro.