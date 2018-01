Taxa de desemprego da França cai para 10,3% no primeiro trimestre A taxa de desemprego da França diminuiu ligeiramente no primeiro trimestre quando dezenas de milhares de pessoas saíram da amostra porque deixaram de buscar emprego. A taxa caiu para 10,3% no primeiro trimestre de 2015, de 10,4% no final do ano passado, disse a agência de estatísticas nacionais Insee. Excluindo territórios ultramarinos, o resultado continental recuou para 10%, de 10,1%.