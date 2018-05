Taxa de desemprego da Itália cai para 12,1% em junho A taxa de desemprego da Itália caiu ligeiramente para 12,1% em junho, de 12,2% em maio. A taxa de desemprego entre os jovens com idades entre 15 e 24 anos - considerada como uma questão prioritária pelo governo de coalizão liderado pelo primeiro-ministro Enrico Letta - subiu para 39,1%, alta de 0,8 ponto porcentual ante o mês anterior e 4,6 pontos a mais do que no mesmo mês do ano passado, disse o Istat.