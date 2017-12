Taxa de desemprego de agosto é a menor do governo Lula A taxa de desemprego total apurada pela Pesquisa de Emprego e Desemprego da Fundação Seade e do Dieese caiu para 18,3% da População Economicamente Ativa (PEA) em agosto, contra 18,5% em julho. É a quarta queda consecutiva do indicador e a melhor taxa de desemprego do governo Lula. A pesquisa mostra que o número de desempregados era da ordem de 1,836 milhão de pessoas no mês passado. O rendimento médio real dos ocupados apresentou variação negativa no mês de julho, caindo 0,4%, para R$ 1.008,00. No caso dos assalariados, a retração foi de 2% no mesmo período para R$ 1.047,00. Em relação a agosto de 2003, a taxa de desemprego total caiu 8,5%, o que em termos absolutos significa diminuição de 133 mil pessoas do contingente de desempregados. Classificação da pesquisa A População Economicamente Ativa corresponde à parcela da População em Idade Ativa (PIA) que está ocupada ou desempregada. O desemprego total corresponde aos indivíduos que se encontram numa situação involuntária de não-trabalho, por falta de oportunidade de trabalho, ou que exercem trabalhos irregulares com desejo de mudança. Essas pessoas são desagregadas em três tipos: desemprego aberto, desemprego oculto pelo trabalho precário, desemprego oculto pelo desalento. Veja na tabela abaixo o que significa cada um deles: Formas de desemprego Desemprego aberto: pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos 30 dias anteriores ao da entrevista e não exerceram nenhum trabalho nos sete últimos dias. Desemprego oculto pelo trabalho precário: pessoas que realizam trabalhos precários - algum trabalho remunerado ocasional de auto-ocupação - ou pessoas que realizam trabalho não-remunerado em ajuda a negócios de parentes e que procuraram mudar de trabalho nos 30 dias anteriores ao da entrevista ou que, não tendo procurado neste período, o fizeram sem êxito até 12 meses atrás Desemprego oculto pelo desalento: pessoas que não possuem trabalho e nem procuraram nos últimos 30 dias anteriores ao da entrevista, por desestímulos do mercado de trabalho ou por circunstâncias fortuitas, mas apresentaram procura efetiva de trabalho nos últimos 12 meses.