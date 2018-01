Taxa de desemprego de junho cai para 9,4% (10,2% em maio) A taxa de desemprego apurada pelo IBGE na seis principais regiões metropolitanas do país caiu para 9,4% em junho, ante 10,2% em maio, representando a menor taxa apurada pela pesquisa desde o início da série histórica, em março de 2002. Em junho de 2004, a taxa havia sido de 11,7%. O indicador ficou abaixo do piso das previsões de analistas consultados pela Agência Estado, que variavam de 9,8% a 10,2%. A média das projeções havia ficado em 10,1%. O número de pessoas ocupadas totalizou 19,8 milhões nas seis regiões metropolitanas, apresentando estabilidade na comparação com maio, e crescimento de 3,4% ante junho do ano passado. O número de pessoas desocupadas (sem trabalho, mas procurando emprego) caiu 8,6% ante maio e 19,5% ante junho do ano passado. Apesar da queda do número de desocupados, ainda havia 2,05 milhões de pessoas em busca de uma vaga no mercado de trabalho em junho. O rendimento médio real dos trabalhadores nas seis regiões metropolitanas pesquisadas atingiu R$ 945,80 em junho, com aumento de 1,5% ante maio e queda de 0,3% ante junho do ano passado.