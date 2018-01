Taxa de desemprego do Japão sobe a recorde de 5,5% A taxa de desemprego no Japão subiu ao recorde de 5,5% em dezembro, informou o governo, mostrando que as condições no mercado de trabalho permanecem severas, por conta de reestruturação nas empresas. O registro foi pior do que o esperado. Economistas acreditavam que a taxa de desemprego chegaria a 5,4%. É o terceiro mês consecutivo de alta na taxa de desemprego. A taxa estava em 5,3% em novembro e em 5,5% em outubro. Os gastos dos assalariados japoneses despencaram 3,5% em dezembro, em termos reais, em relação ao mesmo mês de 2001. A retração, que segue-se à queda de 3,4% nos gastos em novembro, superou as estimativas de que caísse apenas 0,6%. O número sobre os gastos dos assalariados é um importante indicador dos gastos com consumo, os quais respondem por mais da metade das contas do PIB. A propensão ao consumo dos assalariados, média que avalia o montante da renda que foi utilizada em gastos domésticos, subiu para 74,6% em dezembro, de 71,9% em novembro, em termos sazonalmente ajustados em base nominal. CPI cai 0,7% em dezembro pelo 39º mês consecutivo Os preços completaram 39 meses em queda no Japão em dezembro, retratando uma cadeia de problemas que têm dificultado o crescimento econômico do país. O índice "core" de preços ao consumidor caiu 0,7% no mês passado. O índice core expurga os voláteis preços dos alimentos naturais. Com os preços em baixa mantendo a economia retraída, o primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, tem sido pressionado para escolher um líder agressivo para o Banco do Japão, que teria como principal tarefa combater a deflação. O mandato do atual presidente do BOJ, Masaru Hayami, termina no dia 19 de março. Alguns políticos e economistas têm defendido que o BOJ adote uma meta de inflação benéfica, adotando medidas mais firmes para reativar a economia.