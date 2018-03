Taxa de desemprego é a menor desde outubro de 2001 A taxa de desemprego apurada pelo IBGE nas seis principais regiões metropolitanas do País caiu para 9,6% em dezembro ante 10,6% em novembro do ano passado, atingindo o menor patamar desde o início da série histórica, iniciada em outubro de 2001. A taxa ficou dentro das previsões feitas pelos analistas. A redução do desemprego de um mês para outro ocorreu especialmente por causa da diminuição do número de desocupados, que caiu 10,8% em relação a novembro e 10,1% ante dezembro de 2003. Apesar da queda, havia em dezembro do ano passado 2,1 milhões de desocupados nas seis regiões pesquisadas pelo IBGE. O total de ocupados atingiu 19,4 milhões nos locais pesquisados em dezembro com estabilidade ante novembro e aumento de 3,2% ante dezembro de 2003. O número de empregados com carteira assinada caiu 0,3% em dezembro ante novembro, mas aumentou 4,2% em relação a dezembro de 2003. A taxa média de desemprego do ano de 2004 ficou em 11,5%, porcentual inferior aos 12,3% registrados em 2003. Evolução da taxa do desemprego Setembro 2002 11,5% Outubro 11,2% Novembro 10,9% Dezembro 10,5% Janeiro 2003 11,2% Fevereiro 11,6% Março 12,1% Abril 12,4% Maio 12,8% Junho 13,0% Julho 12,8% Agosto 13,0% Setembro 12,9% Outubro 12,9% Novembro 12,2% Dezembro 10,9% Janeiro 2004 11,7% Fevereiro 12,0% Março 12,8% Abril 13,1% Maio 12,2% Junho 11,7% Julho 11,2% Agosto 11,4% Setembro 10,9% Outubro 10,5% Novembro 10,6% Dezembro 9,6% IBGE