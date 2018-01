Taxa de desemprego e rendimento crescem A taxa de desemprego apurada pelo IBGE nas seis principais regiões metropolitanas do País subiu para 10,6% em fevereiro ante 10,2% em janeiro. A taxa retornou ao mesmo patamar de novembro do ano passado, quando também havia sido de 10,6%, mas foi bem menor do que a taxa de 12% registrada em fevereiro de 2004. O número de trabalhadores com carteira assinada cresceu 1,5% em fevereiro ante janeiro e 5,9% ante fevereiro de 2004. O número de ocupados ficou estável ante janeiro e aumentou 3,7% ante fevereiro do ano passado, totalizando 19,4 milhões de trabalhadores nas seis regiões. O número de desocupados (sem trabalho e procurando emprego) cresceu 5% em fevereiro ante janeiro, mas caiu 9,4% ante fevereiro de 2004. Em fevereiro, havia 2,3 milhões de desocupados nas seis regiões pesquisadas. Rendimento cresce 1% em fevereiro ante janeiro O rendimento médio real dos trabalhadores cresceu 1% em fevereiro ante janeiro e 2,6% ante fevereiro de 2004 nas seis principais regiões metropolitanas do País. O rendimento ficou em R$ 932,90 no mês. Segundo o IBGE, somente a região metropolitana do Rio de Janeiro apresentou queda (-1,1%) do rendimento ante janeiro. Nessa base de comparação, São Paulo registrou aumento de 1,5% na renda dos ocupados. No confronto com fevereiro do ano passado, houve queda apenas na região metropolitana de Salvador (-3,6%). Em São Paulo houve aumento de 1,4%.