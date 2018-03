Taxa de desemprego em abril foi de 12,4%, aponta IBGE A taxa de desemprego em abril, chamada de taxa de desocupação pelo IBGE, foi de 12,4%, segundo informou o instituto em sua Pesquisa Mensal do Emprego (PME) de abril deste ano. A taxa foi superior à registrada em março deste ano, de 12,1%, e inferior à verificada em abril do ano passado, 12,5%. O IBGE informou ainda que o rendimento médio real habitualmente recebido, que inclui somente os salários recebidos pelos trabalhadores, caiu 7,7% em abril ante igual mês em 2002. A renda média real efetivamente recebida, que abrange além de salários, horas extras e 13º salário, também teve queda de 6,3% em março deste ano ante março de 2002. Desde abril de 2002, a população ocupada recebeu mais 936 mil pessoas. A PME registrou ainda taxa de ocupação de 87,6%, inferior à taxa de ocupação registrada em março (87,9%). Nas regiões metropolitanas, de março para abril, a taxa de desocupação aumentou mais em Recife (de 12,7% para 14%). De abril do ano passado para abril deste ano, o maior aumento na taxa de desocupação foi registrado em Belo Horizonte (de 11,6% para 10,5%).