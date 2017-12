Taxa de desemprego em novembro fica em 12,2% A taxa de desemprego de novembro ficou em 12,2%, ante 12,9% em outubro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. A redução de um mês para o outro foi a primeira queda do ano na taxa de desemprego pelo instituto, que atribui esse resultado "à forte influência sazonal do período". A taxa é superior à registrada em novembro de 2002, de 10,9%. Segundo o IBGE, em novembro deste ano havia 18,84 milhões de pessoas ocupadas nas seis regiões metropolitanas pesquisadas, representando um aumento na ocupação de 1,1% ante o mês anterior e um acréscimo de 3,5% ante novembro de 2002. O número de desocupados (não trabalhando, mas procurando trabalho) atingiu 2,6 milhões nas seis regiões em novembro, com queda de 5,7% ante outubro. Foi a maior queda no número de desocupados ante mês anterior registrada neste ano. Renda fica estável (0,1%) O rendimento médio real dos trabalhadores ficou estável (aumento de 0,1%) em novembro na comparação com outubro, segundo o IBGE. Houve queda de 13% na renda dos trabalhadores na comparação com novembro do ano passado. Nas seis regiões metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, o rendimento médio real foi de R$ 835,80 em novembro.