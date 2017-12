Taxa de desemprego fica em 13,6%

RIO e SÃO PAULO - A taxa de desemprego no País alcançou 13,6% no trimestre encerrado em abril, o pior desempenho para essa época do ano dentro da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda assim, o resultado indica uma estabilização da taxa em relação ao período anterior.

Houve corte de vagas, aumento na fila de desempregados, eliminação de postos formais de trabalho. Mas o resultado foi um pouco melhor do que a média das expectativas de analistas do mercado financeiro, que previam uma taxa de desocupação de 13,9%, segundo o serviço Projeções Broadcast.

Em abril, a população desocupada teve ligeiro recuo em relação a março: 14,048 milhões ante 14,176 milhões. A população ocupada cresceu de 88,947 milhões para 89,238 milhões. A taxa de desemprego saiu de 13,7% para 13,6%, a primeira redução desde outubro de 2014. No entanto, dois terços das informações levadas em consideração são repetidas, o que impede que os dados sejam comparáveis, alertou Cimar Azeredo, coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

VEJA TAMBÉM: Quase 60 mil vagas de emprego formal foram criadas em abril

“O mercado de trabalho está demitindo menos. A procura por trabalho continua crescendo, mas em intensidade menor. O mercado reage de alguma forma a efeitos externos, tanto macroeconômicos quanto políticos. Só que a pesquisa reflete abril. Você tem um mês de maio com crise política, com efeitos que podem afetar o cenário econômico e podem afetar o mercado de trabalho”, ressaltou Azeredo, referindo-se à turbulência desencadeada pela divulgação em 17 de maio da delação do empresário Joesley Batista, um dos sócios da JBS.

O ligeiro arrefecimento na taxa de desemprego pode ser pontual, já que não reflete a deterioração recente na política, concorda o economista-chefe da Lopes Filho & Associados, Julio Hegedus Netto. “Não se sabe o que irá acontecer em relação ao governo do presidente Michel Temer. Esse terremoto paralisou o País”, disse.

O economista-chefe da Lopes Filho ressalta que o nível de confiança pode voltar a piorar e atingir a estimativa de retomada do mercado de trabalho. “Claro que a crise tende a afetar a decisão das empresas e dos consumidores em gastar. Há uma capacidade ociosa muito elevada”, afirma Netto, acrescentando que novas contratações podem ficar comprometidas.

RELEMBRE: Faltou trabalho para 26,5 milhões de pessoas no 1º trimestre de 2017, aponta IBGE

Em apenas um trimestre, o País ganhou mais 1,127 milhão de desempregados, enquanto viu fechar 615 mil postos de trabalho. Também houve extinção de 572 mil vagas com carteira assinada. “Em três anos, o Brasil perdeu 3,5 milhões de empregos, sendo 96% deles com carteira assinada”, lembrou Azeredo.

Houve reação da indústria no período, com 204 mil empregos gerados, mas o IBGE acredita que possa ser um movimento pontual, que precisa ser acompanhado com cautela.

O economista Cosmo Donato, da LCA Consultores, acredita que a deterioração no mercado de trabalho continue este ano e se prolongue até meados de 2018. “A melhora da atividade econômica deve demorar um longo tempo até se refletir substancialmente sobre o mercado de trabalho”, previu Donato, que espera um desemprego médio de 13,6% em 2017.