Taxa de desemprego fica estável na zona do euro A taxa de desemprego na zona do euro permaneceu estável em 8,5% em dezembro de 2001, em relação a novembro, divulgou o departamento de estatísticas da União Européia (Eurostat). O dado ficou dentro das expectativas de mercado. A taxa de desemprego na União Européia também ficou estável em dezembro, em 7,8%, em relação ao mês anterior. Na zona do euro, 11,7 milhões de pessoas estavam desempregadas em dezembro, enquanto na União Européia, 13,6 milhões de pessoas estavam sem emprego no mês.