Taxa de desemprego na França fica inalterada em abril Após dois meses consecutivos de elevação, a taxa de desemprego na França ficou inalterada em abril, em 9,3%, informou o Ministério do Trabalho. Esta é a maior taxa desde julho de 2000. Em abril de 2002, a taxa estava em 8,9%. Pelo padrão da Organização Internacional do Trabalho, o número de desempregados subiu 7 mil em abril, para 2,512 milhões, melhor resultado desde outubro de 2002, quando o número de desempregado caiu. Economistas também não esperavam por alteração na taxa de desemprego em abril, mas previam elevação duas vezes maior, ou de 15 mil, no número de desempregados, em relação ao apresentado pelo relatório. As informações são da Dow Jones.