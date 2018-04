Taxa de desemprego não terá queda acentuada neste semestre A taxa de desemprego do País não cairá de maneira significativa neste segundo semestre, segundo avalia a gerente do departamento de emprego e rendimento do IBGE, Shyrlene Ramos de Souza. Ela explicou que, apesar de o instituto não fazer previsões, "não se deve esperar neste semestre que o mercado evolua ao ponto de gerar postos de trabalho suficientes para reduzir a taxa". O argumento é que os agentes econômicos tendem a não fazer investimentos em período de eleições e a espera pela definição eleitoral inibe a criação de empregos. Shyrlene avalia que o mercado de trabalho ficou estável, com "alguma melhora" de julho do ano passado para o mesmo mês deste ano, apesar do aumento da taxa de 6,2% para 7,5% no período. Segundo ela, a melhoria ocorreu porque a ocupação, considerada o principal indicador da situação do mercado de trabalho, cresceu 2,4% de julho do ano passado para este ano, representando o ingresso de 408 mil pessoas no mercado de trabalho. Mas ela admite que "há ressalvas" em relação a essa melhora. São elas o fato de que a taxa de desemprego continua elevada, a ocupação está crescendo nos setores de comércio e serviços - que pagam os menores salários -, há um crescimento alto da desocupação (28,4% de julho 2001 para julho deste ano) e o rendimento permanece em queda (-4,3% no primeiro semestre deste ano). Rendimento médio cai desde 1999 O rendimento médio dos trabalhadores brasileiros vem registrando quedas consecutivas desde 1999 nos primeiros semestres do ano, na comparação com iguais períodos do ano anterior. No primeiro semestre deste ano houve a queda mais acentuada nessa base de comparação, totalizando -4,3%. Em 1999 a redução semestral havia sido de -4,1%, passando para -2,1% em 2000 e -1,7% no ano passado. Shyrlene Ramos de Souza, ressaltou que a queda no primeiro semestre deste ano ocorreu em todos os setores de atividade. "Há uma demanda forte por emprego no mercado, com crescimento do número dos que procuram trabalho e, portanto, a tendência é de redução dos salários", disse. No semestre, houve redução acumulada no rendimento médio dos trabalhadores da indústria (-3,5%), construção civil (-9,6%), comércio (-9,5%) e serviços (-4,4%). A renda das pessoas ocupadas vem apresentado quedas mensais (na comparação com igual mês do ano anterior) desde janeiro do ano passado. Segundo Shyrlene, a queda acumulada desde então totalizou cerca de 4,5%, o que considera uma "queda acentuada".