Taxa de desemprego no ABC recua 1,6% em outubro O número de desempregados na região do Grande ABC Paulista apresentou uma queda de 1,6% em outubro. Com isso, a taxa de desemprego caiu de 19,3% da População Economicamente Ativa (PEA) da região em setembro para 19%. Na comparação com outubro do ano passado, a taxa de desemprego na região cresceu 7,3%. Os dados são da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) e foram divulgados hoje pela Fundação Seade. O estudo é realizado em parceria com o Dieese e com o Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings. O número de desempregados na região, segundo os técnicos da Fundação Seade, foi estimado em 246 mil pessoas, mantendo-se inalterado em relação ao mês anterior. Isso ocorreu porque o número de ocupações geradas, um total de 18 mil, foi idêntico ao de pessoas que entraram na PEA, que subiu de 1,276 milhão, em setembro, para 1,294 milhão em outubro. Ou seja, aumentou o número de pessoas que passaram a procurar empregos no período. Esse já é uma ocorrência comum nesta época do ano, quando as pessoas, estimuladas pela criação de empregos temporários de final de ano, saem às ruas em busca de trabalho. Portanto, o que determinou esta redução foi o fato de a taxa de desemprego aberta ? que engloba as pessoas que só procuraram emprego nos 30 dias anteriores à pesquisa ? ter recuado de 12,4%, em setembro, para 12% em outubro. Já a taxa de desemprego oculto ? que reúne as pessoas que procuram emprego nos 30 dias anteriores à pesquisa, mas que desenvolveram alguma atividade, ou bico ? subiu de 6,9% para 7%, de setembro para outubro. Os contingentes em desemprego aberto e oculto foram estimados em 155 mil e 91 mil pessoas, pela ordem. A pesquisa detectou que o rendimento médio dos ocupados e assalariados recuaram 1,1% e 2,5%, respectivamente. Com estas quedas, o rendimento médio dos ocupados caiu para R$ 831,00 e o rendimento médio dos assalariados ficou em R$ 894,00. Nível de ocupação cresceu 1,7% O nível de ocupação nesta região apresentou, em outubro, uma taxa de crescimento da ordem de 1,7% relativamente a setembro. Esse crescimento deveu-se à criação de 32 mil ocupações no setor de serviços. O total de ocupados na região foi estimado em 1,048 milhão de pessoas, com a entrada efetiva de 18 mil pessoas no mercado de trabalho. O número efetivo de pessoas que conseguiram alguma ocupação no mês de outubro resulta da diferença entre a criação das 32 mil ocupações no setor de serviços e as demissões de 7 mil na indústria, 6 mil no comércio e mil em outros setores, que envolvem os empregos domésticos. Apesar de a taxa geral de desemprego no ABC Paulista ter caído 1,6% em outubro, o tempo médio de procura por uma vaga no mercado de trabalho aumentou em duas semanas. Agora, o desempregado procura por uma vaga, em média, durante 50 semanas, ante 48 semanas verificadas na pesquisa de setembro. Na comparação com outubro do ano passado, o período manteve-se inalterado. Mulheres sofreram mais O desemprego na região do ABC Paulista afetou, em outubro, mais as mulheres e as pessoas com 25 a 39 anos de idade. Segundo os dados por critérios pessoais da pesquisa, a taxa de desemprego para estas duas categorias de pessoas subiu 3,4% e 6%. Para as pessoas com ensino fundamental incompleto, o desemprego cresceu 1,1%. No sentido contrário, os homens foram os mais beneficiados com a queda de 1,6% na taxa geral de desemprego na região em outubro, com o desemprego entre eles tendo recuado 7,6%. Para as pessoas com idade entre 18 e 24 anos, a queda foi de 7,1%. A queda foi menor para as pessoas com 40 ou mais anos de vida. Para esta faixa etária, o desemprego recuou apenas 0,80%. Para as pessoas com ensino fundamental completo ou médio incompleto, a queda foi de 1,9%. Para as que tem o ensino médio completo, a queda foi de 1,3%. O emprego também melhorou para os chefes de domicílio e demais membros da família, com reduções de 1% e 1,1%. No acumulado do ano, para as pessoas faixa de 25 a 39 anos, o desemprego já acumula um aumento de 22,1%. Aquelas com pelo menos o ensino médio completo acumula uma taxa de 20,8%; os não chefes de domicílio, 15,1%; as mulheres, 13,9% e os jovens de 18 a 24 anos, 11,4%. Na comparação anual os homens novamente foram beneficiados, com a taxa de desemprego ficando estável em 14,6%. Para os chefes de domicilio a notícia é ainda melhor. Houve uma queda de 12,6% no desemprego para esta categoria. As pessoas com 40 ou mais anos de idade também são beneficiadas na análise acumulada do ano, com o desemprego tendo caído 5,3%, seguidas pelas pessoas de instrução fundamental incompleto, com redução de 2,6%.