Taxa de desemprego no país recua para 9,7% em junho A taxa de desemprego no Brasil recuou para 9,7 por cento em junho, ante 10,1 por cento em maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. O número de pessoas ocupadas ficou em 20,790 milhões nas seis regiões metropolitanas pesquisadas, alta de 1,3 por cento sobre maio e de 3,2 por cento frente a igual período de 2006. O total de pessoas desocupadas ficou em 2,225 milhões, queda de 3,9 na comparação mês a mês e recuo de 4,9 por cento ante junho do ano passado. O rendimento médio real do trabalhador caiu 0,5 por cento em relação a maio, para 1.119,20 reais, o que representou um ganho de 2,7 por cento ante junho do ano anterior.