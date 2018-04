Taxa de desemprego no País sobe para 10,1% em março A taxa de desemprego nas principais regiões regiões metropolitanas do País subiu para 10,1% em março, ante 9,9% em fevereiro, segundo divulgou nesta quinta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em março de 2006, a taxa era de 10,4%. O número de pessoas ocupadas totalizou 20,6 milhões nas seis regiões em março, com aumento de 0,7% em relação a fevereiro e 3,2% ante março do ano passado. O número de desocupados atingiu 2,3 milhões em março, e, segundo o instituto, ficou estável na comparação com fevereiro e também no comparativo a março de 2006. Regionalmente, o maior movimento na taxa de desemprego entre fevereiro e março foi registrada em São Paulo. Nas demais regiões o comportamento foi de estabilidade. Renda O rendimento médio real da população ocupada ficou em R$ 1.109,50 nas seis regiões, com estabilidade em relação a fevereiro e aumento de 5% ante março do ano passado. O IBGE divulga pela primeira vez nesta quinta os dados da massa de rendimento real efetivo da população ocupada. Nesse caso, os resultados comparativos referem-se a fevereiro e apontam estabilidade em relação a janeiro e aumento de 7,7% em relação a fevereiro do ano passado. Para os meses de fevereiro, segundo a série histórica iniciada em fevereiro de 2002 e divulgada há pouco, a variação de 7,7% é a maior para o mês desde o início da série. A massa de rendimento real efetivo é a população ocupada nas seis regiões mais o rendimento recebido efetivamente por essa população. Esse rendimento inclui bônus e outros benefícios temporários adicionados aos salários habitualmente recebidos, com participação nos lucros. (com Reuters)