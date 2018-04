Taxa de desemprego no Reino Unido é a maior em 9 anos

A taxa de desemprego no Reino Unido atingiu o maior nível em nove anos durante janeiro, refletindo uma contração sem precedente na oferta de emprego e aumento no número de demissões, mostraram os números do Escritório Nacional de Estatísticas, divulgados nesta quarta-feira, 11. Veja também: Senado aprova pacote de US$ 838 bilhões por 61 votos a 37 Entenda o novo plano dos EUA para resgatar bancos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O número de pessoas recorrendo ao auxílio-desemprego subiu 73,8 mil no mês passado, após aumento (revisado) de 79,9 mil em dezembro. Dessa forma, a taxa de desemprego subiu para 3,8% em janeiro, nível não visto desde fevereiro de 2000. Em dezembro, a taxa estava em 3,6%. Economistas ouvidos pela Dow Jones esperavam aumento de 90 mil no número de pessoas pedindo auxílio-desemprego. As informações são da Dow Jones.