Taxa de desemprego no Reino Unido fica estável em 3% O número de pessoas desempregadas que entraram com pedido de auxílio-desemprego no Reino Unido caiu em 8,3 mil, para 908,2 mil em dezembro, sétimo mês consecutivo de declínio e o menor nível registrado desde setembro de 1975. Em novembro, o número havia caído em 9,2 mil. A taxa de desemprego ficou inalterada na comparação entre os dois meses, em 3%. Economistas consultados pela agência Dow Jones haviam previsto que o número de desempregados cairia em 5 mil, com a taxa permanecendo estável em 3%. O crescimento médio dos salários recuou para 3,5% no período de três meses até novembro, pouco abaixo do ganho de 3,6% registrado em três meses até outubro. Esse recuou resultou de um declínio dos salários dos setores público e privado. As informações são da Dow Jones.