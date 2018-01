Taxa de desemprego nos EUA cai para 4,5% em março, menor patamar desde 2007

EUA - A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu a 4,5% em março, segundo o Departamento do Trabalho, de 4,7% em janeiro. O resultado veio abaixo da previsão dos analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam estabilidade. A taxa de participação na força de trabalho dos EUA ficou estável março, a 63,0%,.

Foram criados 98 mil postos de trabalho em março, considerando-se ajustes sazonais, segundo o Departamento de Trabalho do país. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam criação de 175 mil empregos no mês passado.

Os números dos dois meses anteriores sofreram revisões. O de janeiro foi revisado para baixo, a 216 mil vagas, assim como o de fevereiro, a 219 mil postos, gerando uma perda líquida de 38 mil empregos no período.

O salário médio por hora dos trabalhadores do setor privado ficou em US$ 26,14 em março, alta de US$ 0,05 (ou 0,19%) ante o mês anterior. A projeção do mercado era de ganho ligeiramente maior, de 0,20%. Na comparação anual, o salário cresceu 2,7% no mês passado./DOW JONES NEWSWIRES